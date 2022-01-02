Новый мэр Нью-Йорка вступил в должность [ Редактировать ]
У Нью-Йорка появился 110-й по счету мэр. Им стал 61-летний демократ Эрик Адамс, который официально вступил в должность сразу после встречи нового года. Об этом сообщается в Twitter Эрика Адамса.
Адамс став вторым в истории мегаполиса чернокожим градоначальником.
Присягу на Таймс-сквер он принимал на семейной Библии и с фотографией ушедшей из жизни в 2020 году матери, ее держал его сын Джордан Коулман.
Бывший капитан полиции и глава округа Бруклин пообещал вернуть Нью-Йорк к прежней жизни.
Сойдя со сцены, Адамс провозгласил: "Нью-Йорк вернулся".
В свой первый день в должности мэра Адамс посетил в больнице полицейского, который в субботу получил ранение в Гарлеме (в копа выстрелили, когда он спал в своей машине в перерыве между двумя рабочими сменами).
Напомним, Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка. Ранее мы писали о том, что экс-президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джозефа Байдена уйти в отставку.
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