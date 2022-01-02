Поранений на Донбасі 20-річний боєць помер [ Редактировать ]
Поранений на Донбасі 20-річний боєць помер. Ще 27 грудня у нього поцілив снайпер. Відтоді армієць перебував у комі у Харківському шпиталі. Звати загиблого воїна - Ігор Тичина, він родом із Коростеня на Житомирщині, служив у 95-й бригаді.
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