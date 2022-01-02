Війна на Донбасі: від початку доби порушень не фіксували

Армійці кажуть: війна забирає багато сил, здоров'я не додає, ось тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали задосить, аби не поступатися жодним принципом.