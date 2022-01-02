Війна на Донбасі: від початку доби порушень не фіксували [ Редактировать ]
Сьогодні на східному фронті було тихо. Принаймні, від початку доби порушень ще не фіксували. Попри це, українські військові напоготові. Більше розкаже Ігор Левенок.
Селище Піски. Навкруги - моторошні пейзажі. До війни тут було тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість - коштували великих грошей. Та вже восьмий рік тут не вщухають бойові дії.
Ігор Левенок, кореспондент:
До війни у Пісках мешкало зо дві з половиною тисячі люду. Це фактично передмістя Донецька. І люди тут жили не погано, але ваша нерухомість умить знецінюється, якщо вона потрапляє в зону ураження ворожої артилерії…
Колись тут скрізь жили люди, ходили цими вуличками. А нині тут окопи. І перемир'ям навіть не пахне, кажуть бійці. Усе стабільно. Обстріли. Вночі більше. Вдень менше.
Перемирия не чувствуется, у нас усиленные наряды, усиленные наблюдения. Как такового перемирия нет…
Супротивник може вдарити, коли заманеться. Свята святами, але тут не до них.
У нас свои проблеми и свои задачи. Новий год это не наш празник. Пока не будет мира, я не вижу смысла его праздновать.
Це Віталій. Він не ховає обличчя за балаклавою і без застережень називає своє ім'я. Воює з 2014 року. Його історія приголомшує.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я сам бывший российский офицер. Я служил России до девяносто восьмого года. Был командиром роты.
Віталій оселився у Кропивницькому. За Україну пішов воювати без вагань. Тепер уже майор. Має нагороди від командування українського війська. А до війни був приватним підприємцем.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я не думаю, что сюда кто-то идет за деньги. Я бы мог заработать в два, в три раза больше и не напрягаясь. Не в этом дело. В Украине дело, а она в опасности. А пока она в опасности, то мы здесь нужны.
Армійці кажуть: війна забирає багато сил, здоров'я не додає, ось тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали задосить, аби не поступатися жодним принципом.
Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Кожен воїн, кожен колишній військовий, який воював там у 2014 році, а зараз знаходиться вдома, то він візьме зброю і буде захищати свою рідну землю. І я думаю це всі розуміють.
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