"Ресторани любові": чому в цих закладах вам будуть раді навіть без грошей? [ Редактировать ]
Заклади харчування, які відчинені навіть у локдаун, і де раді тим, у кого немає грошей. Бо страви там абсолютно безкоштовні, а приходити можна скільки забажаєш. Йдеться - про так звані "ресторани любові", які успішно працюють у Франції та Бельгії ось уже 35 років.
Як там усе влаштовано? Та кого серед клієнтів зустрінеш найчастіше - розкажуть мої колеги.
Жовта футболка, блакитний комбінезон. Символ Брюсселя - хлопчика-дзюркунчика - одягли так на честь французького коміка Мішеля Колюша. Він не лише розважав народ, а й заснував так звані "ресторани любові" - заклади, де годують нужденних.
Бог сказав - потрібно ділитися! У багатих буде їжа, у бідних - апетит! - Так жартував Мішель Колюш і сьогодні ми його вшануємо!
Вшанувати памʼять коміка вийшли десятки його послідовників - волонтери соціальних харчівень. Перші такі заклади були засновані у Бельгії та Франції 35 років тому і їх кількість тільки зростає.
Фатіма ель Хафді, кухарка-волонтерка:
Тут відчувається взаємна турбота, опіка до людей, саме тому мені тут подобається.
Працюють у таких закладах - волонтери. Готують страви з продуктів, які віддали задарма супермаркети - бо збігає термін придатності. Відвідувачам страви зазвичай подають або безкоштовно, або за копійки.
Жак де Люйк, відвідувач соціальної їдальні:
Смачно, приязно, мені подобається, нічого кращого не знайшов.
Пенсіонери, безробітні, іноді й малозабезпечена молодь чи безхатьки - основні клієнти "ресторанів любові". Жак тут харчується уже чотири роки. Для нього це не лише місце, де можна поїсти, а й поспілкуватися. Днями познайомився з Мішелем.
Мішель Ляфорж:
Два місяці тому я втратив дружину. Я не вмію готувати, тому приходжу сюди.
Часто з відвідувачами тут також працюють психологи. Саме статус "соціальних організацій" допоміг цим закладам не закритися у часи найсуворіших локдаунів - коли всі ресторани, кафе та бари були під замком.
Бруно Лай, менеджер соціального кафе в Брюсселі:
Тоді ми обмежили подачу їжі до одного разу на день. Зараз приймаємо двічі по 40 осіб, і вони зазвичай сідають на одне й те ж місце.
80 порцій їжі на місці, ще 40 - на виніс. І це робота тільки одного такого кафе в Брюсселі, а їх налічується в країні зо два десятки.
Олена Абрамович, кореспондентка:
З вулиці це доволі непримітні місця. Не знаючи й не скажеш, що тут соціальна їдальня. Проте для більшості бельгійців ідея "ресторанів серця" добре знайома. Щороку в країні відбуваються благодійні концерти зі збором коштів на їх функціонування. І підтримати таку ініціативу для багатьох - за честь.
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