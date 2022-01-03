Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Причина - лечение возможной кишечной непроходимости. Об этом сообщает NDTV.

66-летнего Болсонару доставили в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу.

В июле Болсонару госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более 10 дней.

После того, как президент Бразилии получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, его состояние здоровья вызвало беспокойство.

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Кроме того, север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков, как минимум 60 угольных шахт были временно закрыты из-за наводнения, около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды.