Президента Бразилии экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали. Причина - лечение возможной кишечной непроходимости. Об этом сообщает NDTV.
66-летнего Болсонару доставили в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу.
В июле Болсонару госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более 10 дней.
После того, как президент Бразилии получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, его состояние здоровья вызвало беспокойство.
Читайте также, в испанских регионах Кантабрии и Кастилии из-за сильных дождей произошли наводнения, вследствие которых случились наводнения. В частности, в городе Бильбао, который находится на севере страны, начались перебои с электроэнергией, а припаркованные транспортные средства оказались полностью в воде.
Кроме того, север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков, как минимум 60 угольных шахт были временно закрыты из-за наводнения, около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды.
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