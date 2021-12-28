На северо-востоке Бразилии произошли мощные ливни, вследствие которых погибли десятки человек. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Ненастье "зверствовало" в штате Баия. Стихия затронула в общей сложности уже 470 тысяч человек. В 100 из 116 городов штата объявили чрезвычайное положение.

Отмечается, что непрекращающиеся дожди привели к обрушению мостов и десятков домов, а также наводнениям и материальному ущербу, который еще не подсчитан.

Читайте также, в испанских регионах Кантабрии и Кастилии из-за сильных дождей произошли наводнения, вследствие которых случились наводнения. В частности, в городе Бильбао, который находится на севере страны, начались перебои с электроэнергией, а припаркованные транспортные средства оказались полностью в воде.

Кроме того, север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков, как минимум 60 угольных шахт были временно закрыты из-за наводнения, около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды.