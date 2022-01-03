Карантин в Польше усилят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Правительство рассмотрит введение новых ограничений уже на этой неделе.

Об этом сообщает RMF FM.

По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, если будет рост заражений, то будут принимать жесткие решения. Этот вопрос могут рассмотреть уже в среду или пятницу.

"Тогда мы будем говорить о школе, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предвидеть", - добавил Недзельский.

Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было обнаружено 6422 новых инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Израиль усилит ограничения из-за штамма "Омикрон".