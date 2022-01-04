В столице в начале 2022 года зафиксировали сразу два температурных рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Таким образом, среднесуточная температура воздуха в Киеве была максимальной за 142 года наблюдений. Температура поднялась до 4,3 градуса - на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года.

Климатическая норма превышена на 7,3 градусов, что соответствует погоде конца октября.

Отмечается, что минимальная температура воздуха выросла до 8,2 градусов выше ноля. Известно, что предыдущий рекорд в этот период составлял 6,1 градус тепла. Он был официально зафиксирован в 1899 году.

Читайте также, в 2021 году осень была относительной сухой и теплее нормы. Средняя температура воздуха осенью составила +8,9 градусов, что на 0,2 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов, в октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

Кроме того, в якутском городе Верхоянске зафиксирована рекордно высокая температура воздуха в летнее время. В заполярной Сибири летом 2020 года в течение нескольких недель температура превышала климатическую норму примерно на 10°C Цельсия, что привело к различным стихийным бедствиям.

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