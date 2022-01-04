СБУ викрила підпільну друкарню ковід-сертифікатів на Закарпатті [ Редактировать ]
Тисячі підробок - щомісяця. На Закарпатті СБУ викрила підпільну друкарню, де виготовляли липові сертифікати про вакцинацію. Крім того, зловмисники масово штампували й фальшиві негативні ПЛР-тести. А "завіряли" всю "липу" підробними печатками, QR-кодами та підписами. Клієнтів ділки шукали через медика-посередника. Всього у схемі були задіяні четверо місцевих. Нині - фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.
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