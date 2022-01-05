Резонансна стрілянина в Сполучених Штатах. Там поранено маленьку племінницю Джорджа Флойда - афроамериканця, смерть якого під час затримання поліцією спричинила масштабні "протести".

Нагадаю, чоловік загинув у травні двадцятого, коли поліцейський коліном притиснув йому шию. Після цього Штати охопила хвиля акцій з гаслом "Блек лайфс меттер". Дійшло і до підпалів, насильства на вулицях та перестрілок з поліцією.

І от тепер ЗМІ повідомляють, що невідомий кілька разів поцілив по квартирі родичів Флойда. Племінниця, якій лише чотири роки, поранена в живіт. Хто і чому атакував родину? У силовиків поки що жодних версій. Відомо лише, що дівчинці зробили операцію.