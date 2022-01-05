Британський принц - в американському суді. Синові Єлизавети Другої Ендрю загрожує цивільний позов у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою.

Цей епізод - частина гучної справи щодо мільйонера Джеффрі Епштейна, але може коштувати члену королівської родини всіх титулів. Із подробицями - Ірина Іванова.

Скандальна справа стосується позову Вірджинії Джуфре. Жінка стверджує, що 20 років тому, коли їй було лише 17, принц тричі примусив її до інтиму. Їх разом звів американський фінансист Джеффрі Епштейн, якого згодом підозрювали в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Нині Вірджинії 38, вона живе в Австралії, мама трьох дітей. Жінка подала цивільний позов проти принца у суд Нью-Йорка й вимагає компенсації за приниження.

61-річний принц Ендрю публічно не раз заперечував знайомство з Джуфре.

-Не пам'ятаю, щоб колись бачив цю леді.

Фактично в суді буде її слово проти нього. Плюс одна давня світлина 2001 року, на якій принц обіймає Вірджинію за талію.

За його словами, це фото сфабриковане. Захист принца напередодні намагався переконати суддю, що звинувачення безпідставні, щоб узагалі припинити розгляд справи. На думку адвокатів, про це свідчить і мирова угода між Джуфре та Епштейном. У якій вона в обмін на пів мільйона доларів відмовляється від позову проти самого фінансиста та всіх потенційних відповідачів.

Моїра Кім Пенса, адвокатка:

Ця домовленість 2009 року має неабияке значення. Принц Ендрю дуже покладається на цю угоду, щоб повністю зняти із себе звинувачення, які висунула проти нього Вірджинія Джуфре. Питання в тому, як суддя розтлумачить документ.

Під час онлайн-слухання справді точилися суперечки щодо формулювань. Суддя, вислухавши обидві сторони, лише пообіцяв якнайшвидше оголосити про своє рішення і завершив засідання.

Якщо суд відкине аргументи захисту, принца Ендрю восени чекає судовий процес у Нью-Йорку. І це на тлі платинового ювілею королеви Єлизавети Другої, який святкуватимуть цього року. Досі незрозуміло, чи вимагатимуть прокурори особистої присутності сина королеви на процесі. У будь-якому разі навіть сам факт судового розгляду кине тінь на й так підмочену репутацію принца Ендрю.

Щойно розгорівся скандал, принца позбавили королівських обов'язків. А в разі програшу в суді, заходи можуть бути ще суворішими - аж до втрати будь-яких титулів та внутрішнього вигнання.