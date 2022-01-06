Працевлаштуватися в Польщі українцям стане легше [ Редактировать ]
Працевлаштуватися в Польщі українцям стане легше. Тамтешній президент Дуда спростив кілька правил для іноземців. Тож тепер дозвіл на роботу не перевірятимуть аж два роки. Раніше це робили що шість місяців. Однак заробітчани повинні мати декларацію про доручення роботи. Спростили й отримання "карти побиту". Щоб її оформити, достатньо показати контракт про прийняття на роботу з мінімальною зарплатою. Нові правила почнуть діяти вже з другої половини січня.
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Ковідні локдауни відкрили українським працедавцям переваги віддаленої роботи й таку форму продовжили практикувати й по завершенню карантину.
Це відео зняв і виклав у Фейсбук виконавчий директор асоціації шляховиків Олег Варивода.
Кордон із Польщею. Міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Тільки за минулу добу його перетнули понад чотири тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну.
Кордон із Польщею. Міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Тільки за минулу добу його перетнули понад чотири тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну.