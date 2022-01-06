Працевлаштуватися в Польщі українцям стане легше. Тамтешній президент Дуда спростив кілька правил для іноземців. Тож тепер дозвіл на роботу не перевірятимуть аж два роки. Раніше це робили що шість місяців. Однак заробітчани повинні мати декларацію про доручення роботи. Спростили й отримання "карти побиту". Щоб її оформити, достатньо показати контракт про прийняття на роботу з мінімальною зарплатою. Нові правила почнуть діяти вже з другої половини січня.