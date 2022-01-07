Ціни на АЗС знову повзуть вгору: здорожчає автомобільний газ [ Редактировать ]
Ціни на пальне знову... підскочили. Літр подорожчав в середньому на гривню. А все тому, що уряд підвищив планку граничних цін. Услід за здорожчанням нафтопродуктів на світових ринках.
Але експерти кажуть - це не останній "сюрприз" для водіїв. Чого чекати? Іван Пінчук далі.
Ціни на українських заправках знову підвищуються. За останні декілька днів 95-й бензин здорожчав майже на гривню. Такий новорічний стрибок обумовлений новими граничними цінами на пальне, що їх встановило Мінекономіки. Там підняли планку - до тридцяти двох гривень за літр 95-го та тридцяти однієї - за літр дизеля. Тобто, збільшувати цифри на цінниках іще АЗС уже не можуть.
Сергій Куюн, експерт з ринку палива:
На чому базуються ці рекомендовані граничні ціни - вони базуються на котрируваннях нафти і нафтопродуктів у світі за останній місяць. Вони зростали у грудні і тому ми бачимо, що ціна у січні прогнозовано пішла в гору. Наступний бюлетень, який буде десь у другій декаді січня, він, скоріш за все, знову покаже плюс, але я не думаю, що він буде дуже великим, це буде 30-40 копійок на літрі.
Водії на такі коливання реагують по-різному. Для когось - це надто дорого, а хтось змін навіть не помітив.
-А шо, поменялись? Не знаю, еще не видел (смотрит на стеллу). Тем, которым я заправляюсь, подорожал на 10 копеек. - Т.е., вам нормально пока? - Пока да.
-Відчутно, коли гривня-дві. Воно, коли заправляєшся на 10 літрів, то таке. А коли вже кудись їдеш і на тищу-півтори, то воно да, уже відчутно.
-Зросли. Що думать. Как все думаю. Проблемы будут. Они есть. И лучше не станет.
-Я думаю, що це обосновано. Збільшується споживання. Вони мають право підвищувати ціну. - І як вам, відчутно, що дорожчає, чи поки що нормально? - Я перейшов на спирт і їжджу на спирту.
-З кожним днем стає все дорожче. Взагалі, життя в Україні дорожчає кожен день.
Хоч і поступово, та ціни на заправках повзтимуть угору і після Різдва,- кажуть експерти. Причини об'єктивні.
Геннадій Рябцев, експерт з ринку палива:
Вартість нафтопродуктів на кордоні впродовж останніх семи діб зросла на 4-6% залежно від марки палива. Це означає, що є об'єктивні підстави для зростання вартості приблизно на 40-60 копійок на літрі. Плюс ще буде залежати, як буде поводити себе після свят гривня, оскільки зараз ми бачимо, що вона починає дешевшати і якщо це здешевлення продовжиться, відносно євро в першу чергу, до здорожчання додасться ще копійок 20. Тобто після свят однозначно автомобілісти побачать більші цінники на стеллах заправних станцій.
У черзі на здорожчання й автомобільний газ, - констатують експерти. Адже третину його Україна закуповує в Казахстані. І на тлі масових протестів, що охопили цю країну, подорожчання неминуче.
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