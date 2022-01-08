Війна на Донбасі: пораненого на фронті бійця ушпиталили [ Редактировать ]
А поки про врегулювання ситуації не йдеться. Щонайменше п'ять разів ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових. Поранено одного нашого бійця. Його ушпиталили. Стан задовільний - звітують у штабі ООС.
Руслан Смєщук сьогодні побував на лінії розмежування у селі Опитне. Яка там ситуація і як виживають місецві - дивіться далі.
Донецький аеропорт - видно на горизонті, а навкруги все посічене осколками й шрапнеллю. Це селище Опитне, воно майже на лінії зіткнення. Наразі тут тихо, але час від часу ворог нагадує про себе.
Олег, військовослужбовець ЗСУ:
Були вистріли - з чого определити не зможу - бо від нас далеко.
В Опитному зараз живуть кілька десятків місцевих мешканців. Швидше виживають! У майже чи повністю зруйнованих будинках. Їхати людям нікуди. Більшість тримається ближче до укриття. На вулицях - порожньо.
Все по щелям. Каждый в хате!
Восени тут нарешті відновили електропостачання - його не було від початку війни. І поки що на цьому вигоди цивілізації закінчилися.
Нам воду туда привозят, в бочку сливают. А мы потом разливаем.
Олена Лебедєва, жителька селища Опитне:
У нас приезжает автолавка сейчас. Раз в две недели. Два раза в месяц получается. Бывает правда что из-за погодных условий не получается. Ну в принципе можно заказать какие-то продукты. Ну и выезжаем. Сейчас правда сложнее из-за погоды.
Пані Олена - взірець стійкості. Живе в будинку, дуже пошкодженому від бойових дій. І відновлює його самотужки.
Олена Лебедєва, жителька селища Опитне:
Мы сейчас восстанавливаем… Было два прямых - одно с лицевой стороны, и сверху. В общем ни крыши - ничего не было. Ни одного окна, фронтоны… Ну, восстанавливаем. По возможности - сильно уж дорого сейчас стройматериалы.
Новорічно-різдвяне перемир'я, яке начебто триває на Донбасі - дає цим людям примарну надію на мирне життя.
Віктор, військовослужбовець ЗСУ:
Працювали по сусідах. І товарищ вибігає - почув одинокій постріл, і каже заляж. Каже ведуться одинокі простріли. Дуже прицільні. Вчасно, вчасно присіли. Сховалися - і так обминула. Вони били прям сюди? Вони пристрілювалися.
На жаль, ця тиша - не суцільна. Стріляють, - кажуть бійці, - майже кожного дня. Хоча частіше ворог хаотичним вогнем просто позначає свою присутність.
Іван, військовослужбовець ЗСУ:
Так постріляли, пошуміли й все - поховалися. Якщо потрібно даємо їм відповідь. Але стараємося мало висовуватися. Тому що працюють снайпера.
Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, один армієць зазнав поранення.
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