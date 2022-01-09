В столице случилось страшное дорожно-транспортное проишествие, которое сопровождалось возгоранием транспортных средств. Об этом сообщает пресс-слцжба Национальной полиции в регионе.

Авария произошла около 14:20 на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы. Там столкнулись две машины, а одна из них Mitsubishi загорелась. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые справились с пожаром.

Отмечается, что из покореженного автомобиля было деблокированно тело водителя. При этом во второй машине травмы получил ребенок, который был госпитализирован в медучреждение вместе с мамой.

Чиайте также, во Львовской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Травмы также получил водитель автобуса и три его пассажирки.

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