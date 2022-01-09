Травмы получил водитель автобуса и три его пассажирки/ фото: Нацполиция

Во Львовской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 9 января около 09:30. Спасателям сообщили, что рядом с селом Новый Став в аварию попали автобус "Эталон" и автомобиль марки Mazda 5. Спасатели деблокировали пассажирку и водителя легковушки.

Отечается, что вследствие аварии 7 человек (среди которых 9-летний ребенок) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также травмы получил водитель автобуса и три его пассажирки.

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Кроме того, в Киевской области, на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.