За добу ворог двічі порушував режим тиші на Сході [ Редактировать ]
Один український військовий поранений на Сході. За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема - із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної та Катеринівки противник бив із важких мінометів, гранатометів, ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і так змусили противника припинити обстріли. І вже сьогодні зранку поблизу Пісків ворог накрив наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема - із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної противник бив із мінометів 120 калібру.
Щонайменше п'ять разів ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових.
Засніжена авдіївська "промка". Та навіть кучугури снігу не приховують моторошних слідів бойовища. Стрічки на гілках скрізь застерігають, необережний крок убік від вузенької стежки й може трапитися непоправне.
Упродовж доби з боку противника зафіксовано чотири порушення режиму тиші. Внаслідок цього - один український боєць зазнав поранення. Він у шпиталі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.
На Сході ворог і далі обстрілює українські позиції. Від початку доби супротивник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу Новолуганського.