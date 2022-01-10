Один український військовий поранений на Сході. За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема - із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної та Катеринівки противник бив із важких мінометів, гранатометів, ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і так змусили противника припинити обстріли. І вже сьогодні зранку поблизу Пісків ворог накрив наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.