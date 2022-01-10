Авіабомбу часів Другої світової війни знайшли на Запоріжжі. У місті Василівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, де викорчовували старі дерева. Коли зрозуміли, що це - злякались і викликали надзвичайників. Піротехніки дістали бомбу з землі, вивезли на полігон і там - підірвали.

Олександр Крамарчук, начальник чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України в Запорізькій області: