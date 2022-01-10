Піротехніки знешкодили бомбу часів Другої світової війни на Запоріжжі [ Редактировать ]
Авіабомбу часів Другої світової війни знайшли на Запоріжжі. У місті Василівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, де викорчовували старі дерева. Коли зрозуміли, що це - злякались і викликали надзвичайників. Піротехніки дістали бомбу з землі, вивезли на полігон і там - підірвали.
Олександр Крамарчук, начальник чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України в Запорізькій області:
Фахівці-піротехніки знешкодили виявлене ВМП в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки. Рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки, загрозу місцевим мешканцям ліквідовано. Для охорони місця небезпечної знахідки були задіяні співробітники поліції.
по теме
У місті Василівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, де викорчовували старі дерева.
Снаряд был обнраужен местными жителями в саду
У закладі кажуть: у прибиральниці просто не витримали нерви. Жінку - звільнили.
Це гібрид штаму "Дельта" та "Омікрону" - кажуть тамтешні науковці. Новий різновид Ковіду вже виявили у 25 хворих, 11 з них ушпиталили, решта - лікуються амбулаторно.
Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту.