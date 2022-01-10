В Киеве дорожники продолжают расчищать улицы от снега, который выпал 9 января. В ближайшие дни столицу ожидает резкое похолодание - столбики термометров по ночам будут показывать до -15 градусов.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

По данным УК "Киевавтодор", с вечера на дорогах, мостах и тротуарах столицы работают 345 единиц спецтехники. Среди них 121 единица - для очистки тротуаров и велодорожек. Кроме того, улицы Киева расчищают 52 бригады по ручной уборке снега, в которые входит 330 работников.



"После снегопадов в столице ожидается резкое понижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15°C", - предупредили в КГГА.

Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.

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