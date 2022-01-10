Українські заробітчани масово повертаються на роботу [ Редактировать ]
Відпочили, рідних побачили - час на роботу! Після свят українські заробітчани масово повертаються на свої заробітки.
Тож на кордонах - величезні черги. Щоб перетнути українські пункти пропуску зі Словаччиною, Угорщиною та Польщею, водіям доводиться стояти годинами.
І подорожніх до європейських країн більшає. Зараз на КПП "застрягло" кілька сотень автомобілів. Утім, уже завтра, прогнозують прикордонники, кількість охочих виїхати з країни зменшиться.
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Вони не зникли, а просто змінили тактику. Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС. Рубіж масово вже не штурмують. Утім, намагаються діяти маленькими групами.
Вас не взяли на роботу через зовнішність? Відмовили у працевлаштуванні, бо ви - чоловік, а шукали жінку? Віднині це - порушення закону. А якщо в оголошенні будуть вказані такі критерії - на власника компанії чекатиме штраф.
Вас не взяли на роботу через зовнішність? Відмовили у працевлаштуванні, бо ви - чоловік, а шукали жінку? А якщо в оголошенні будуть вказані такі критерії - на власника компанії чекатиме штраф.
Жодної дискримінації за віком, статтю, або сімейним станом. Роботодавця мають цікавити лише професійні навички. І якщо в оголошенні будуть вказані подібні вимоги - на власника компанії чекатиме штраф.
На думку авторів нововведень, у перелік вимог для кандидатів - слід вказувати лише професійні навички. Вік, стать, раса та колір шкіри - віднині теж під табу!