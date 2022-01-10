На КПП "застрягло" кілька сотень автомобілів.

Відпочили, рідних побачили - час на роботу! Після свят українські заробітчани масово повертаються на свої заробітки.

Тож на кордонах - величезні черги. Щоб перетнути українські пункти пропуску зі Словаччиною, Угорщиною та Польщею, водіям доводиться стояти годинами.

І подорожніх до європейських країн більшає. Зараз на КПП "застрягло" кілька сотень автомобілів. Утім, уже завтра, прогнозують прикордонники, кількість охочих виїхати з країни зменшиться.