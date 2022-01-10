В пгт. Летичев Хмельницкой области, в аквапарке, 16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления хлором. Инцидент произошел 6 января. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха. После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести.

Все отравившиеся получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице. 13 детей отправили домой, а трех пострадавших госпитализировали.

Предварительная причина отравления - превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. Отмечается, что дети находились в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Ранее мы писали о том, как школьники отравились антисептиком в классе.

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