Школьники отравились антисептиком в классе [ Редактировать ]
В Киевской области восемь учениц отравились на уроке. В школу вызвали "скорую". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Инцидент произошел в Вышгородском районе.
Так, двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, но часть вещества с резким запахом спирта разлились на парту.
Спустя время 8 детей почувствовали слабость. Школьная медсестра вызвала "скорую". Здоровью учащихся ничего не угрожает.
По предварительной информации, веществом с резким запахом может быть антисептик. Полицейские изъяли жидкость и устанавливают ее происхождение.
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