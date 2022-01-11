Стихійні лиха завдали збитків людству на 280 мільярдів доларів [ Редактировать ]
Негода торік наробила людству не менше клопоту, ніж ковід. Стихійні лиха завдали збитків на 280 мільярдів доларів. Про це повідомляє "Дойче Велле". Понад половина цієї суми припадає на Сполучені Штати, які 2021 року найбільше потерпали від ураганів, торнадо, повеней і лісових пожеж. А ось у Європі найдужче постраждала Німеччина - через руйнівні повені. Насамкінець фахівці наголосили - фінансові втрати унаслідок негоди зростатимуть і надалі. Усе - через зміни клімату.
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