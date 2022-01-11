США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні [ Редактировать ]
США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Виявилось, що рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси. А також системи радіозв'язку й медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має витратити на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів. А також - посилити санкційну політику стосовно російського газогону "Північний потік-2".
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