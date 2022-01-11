У селі немає ні дороги, ні дитячого садка

Увесь бюджет - на туалет. У селі Тишиця, що на Рівненщині, немає ні дороги, ні дитячого садка, зате є вбиральня за майже чотири мільйони гривень. Її прибудували до старенької школи, якій уже близько ста років. Відкривали клозет помпезно - з червоною стрічкою та кульками. Наша Сніжана Сидорук вирішила глянути, на що витратили такі гроші та чому так радіють селяни.

Катерина тут уперше відколи закінчили роботи. Відкриття чекала нетерпляче, бо має особливу доньку-школярку.

Катерина Трохимчук, жителька села Тишиця, мама трьох школярів:

Я вражена. Дуже гарно все зроблено для наших діток. І туалет так для моєї Олі, бо тільки вона одна у нас у школі, що на возику їздить.

Приміщення величезне - на дев'ять кімнат і зо три десятки кабінок. Є тут, і душ, і - навіть справжня дивина для сільської місцевості - біде. Ця вбиральня наробила галасу в інтернеті. Мережею розлетілися ось ці світлини з червоною стрічкою та кольоровими кульками. Бо тутешні люди перетворили відкриття туалету - на свято.

Марія Давидюк, жителька села Тишиця:

Нам зовсім не соромно про святкове відкриття нашого приміщення, а соромно, що стільки років наші дітки маленькі й дорослі ходили в цей туалет.

Чому так радіють - зрозуміти не складно. Бо раніше за вбиральню - був ось цей сарайчик із діркою. Тож усі мріяли про нормальний туалет. І його добудували до... старенької школи, якій майже століття.

Надія Лук'янчук, заступниця директора з навчально-виховної роботи Тишицького ліцею:

Обділені наші ті діти, спортзалом обділені, актовою залою обділені, ми теж хотіли, щоб і в наших діток була радість і ми не думали, щоб щось погане зробить.

Вбиральню будували з 2019 року. Витратили понад чотири мільйони гривень!

Руслан Пилипчук, Березнівський міський голова:

Було використано близько трьох мільйонів коштом освітянських субвенцій. І уже з залишках освітянської субвенції Березнівської міської ради мільйон, щоб його повністю закінчити ввести в експлуатацію.

Та найцікавіше - хоча свято нового туалету влаштували, дітей сюди поки що... не пускають. Бо нову вбиральню досі не здали в експлуатацію.

Руслан Пилипчук, березнівський міський голова:

Вже документи готуються подаватися для закінчення. Тобто, я думаю, що буквально протягом цього тижня документи будуть в наявності.

І люди - готові чекати... Тут - у Тишиці - понад дві тисячі жителів. А ще тут ніколи не було дитсадка, хоча народжуваність висока. Тож місцеві сподіваються, що відкриття такої дорогої вбиральні - це лише початок цивілізації в їхній глибинці.