У Сполучених Штатах дозволили ходити на роботу медикам, хворими на коронавірус. Мова про працівників, що мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги. Так намагатимуться перекрити серйозну нестачу персоналу в лікарнях, переповнених хворими через новий штам "Омікрон". Надзвичайно заразний варіант вірусу вже призвів до того, що кількість нових випадків інфікування у середньому зріс до небувалих понад сімсот тисяч на день. А число госпіталізацій встановило новий рекорд - у понад сто тридцять тисячі людей.