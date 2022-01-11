Хворим на ковід медикам дозволили ходити на роботу в США [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах дозволили ходити на роботу медикам, хворими на коронавірус. Мова про працівників, що мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги. Так намагатимуться перекрити серйозну нестачу персоналу в лікарнях, переповнених хворими через новий штам "Омікрон". Надзвичайно заразний варіант вірусу вже призвів до того, що кількість нових випадків інфікування у середньому зріс до небувалих понад сімсот тисяч на день. А число госпіталізацій встановило новий рекорд - у понад сто тридцять тисячі людей.
по теме
Ранее срок изоляции составлял 10 дней
Без довідки - ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США тепер уже не потрапити. Але обмеження поки що не стосуються тих, хто вже в країні.
Без довідки - ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США тепер уже не потрапити. Але обмеження поки що не стосуються тих, хто вже в країні.
Без довідки - ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США тепер уже не потрапити. Але обмеження поки що не стосуються тих, хто вже в країні.
За понедельник, 27 декабря, в Соединенных Штатах зарегистрировали более 500 тысяч случаев коронавируса