Від 12 до 18 років: "ковідну тисячу" отримають підлітки [ Редактировать ]
"Ковідну тисячу" - неповнолітнім. Підлітки віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати тисячу гривень від держави. Відповідне доручення дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми "є-Підтримка". Нагадаю, в Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на ліки.
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