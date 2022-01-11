Погода в Украине на Старый новый год принесет сильные морозы, которые продлятся около трех дней, а затем снова придет оттепель.

"На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие! 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12... -18 градусов!", - предупредила Наталка Диденко.

В течение дня во вторник и среду -2... -6 градусов, на востоке -3... +2, на юге около нуля, а в Крыму +3... +5 градусов.

Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. На остальной территории преимущественно без осадков.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что уже с 14-го января начнет немного смягчаться погода. 15-го числа в основном около нуля или "плюс", а ночью небольшой мороз.

"Уже на Василия днем, 14 января, и в течение выходных, 15-16 января, столбики термометров пойдут вверх - снова начнется очередное потепление до небольших "минусов" и оттепели", - добавила Диденко.

Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.

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