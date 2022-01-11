С началом отопительного сезона задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снова начала расти. По состоянию на конец ноября 2021 года долги составили 72,6 млрд гривен, увеличившись за месяц на 7,0 млрд гривен. Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября долги украинцев составили:

За поставку и распределение природного газа - 29,2 млрд гривен,

За поставку тепловой энергии и горячей воды - 23,3 млрд гривен,

За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,

За управление многоквартирным домом - 5,6 млрд гривен,

За обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд гривен,

За поставки и распределение электрической энергии - 6,9 млрд гривен.

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