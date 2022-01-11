Він захищатиме й від інших відомих нині варіантів коронавірусу.

Вакцина "Пфайзер" проти COVID-штаму "Омікрон" буде готова в березні. Про це заявили в компанії. Зокрема зазначили - виробництво оновленого препарату вже почалося.

Він захищатиме й від інших відомих нині варіантів коронавірусу. А от в американській фармкомпанії "Модерна" вакцину проти "Омікрону" випустять восени. Її розглядають як бустерну дозу для щеплення.

І зазначають - клінічні випробування розпочнуть уже найближчим часом.