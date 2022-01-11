Вакцина Pfizer проти "Омікрону" буде готова в березні [ Редактировать ]
Вакцина "Пфайзер" проти COVID-штаму "Омікрон" буде готова в березні. Про це заявили в компанії. Зокрема зазначили - виробництво оновленого препарату вже почалося.
Він захищатиме й від інших відомих нині варіантів коронавірусу. А от в американській фармкомпанії "Модерна" вакцину проти "Омікрону" випустять восени. Її розглядають як бустерну дозу для щеплення.
І зазначають - клінічні випробування розпочнуть уже найближчим часом.
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