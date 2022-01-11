Без осадков и мороз: прогноз на 12 января [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В среду, 12 января, практически на всей территории Украины осадки не ожидаются. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -15 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погоду в Украине завтра определит периферия антициклона Bernhard. Он принесет арктический холод и усиление морозов. В большинстве регионов осадки не ожидаются. Ночью снег пройдет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также Крыму.
Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. На дорогах местами гололедица
Температура воздуха 12 января составит:
- на западе днем от -3 до -11, ночью от -9 до -15;
- на севере днем от -11 до -13, ночью от -13 до -15;
- на востоке днем от -5 до -10, ночью от -7 до -13;
- на юге днем от -2 до -6, ночью от -3 до -8;
- в центре днем от -9 до -13, ночью от -10 до -13.
В Киеве осадки не ожидаются. Температура воздуха в ночное и дневное время будет находиться в пределах от -13 до -15 градусов.
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