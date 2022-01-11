Штаб-квартиру Джеймса Бонда продали! Розкішні двоповерхові апартаменти у центрі Лондона, відомі як офіс МІ-6 у фільмах про найвідомішого агента ОО7, пішли з молотка!

За зірковий пентхаус анонімний покупець виклав понад 54 мільйони доларів. Будинок знаходиться в Уайтхоллі - урядовому кварталі, між будівлею Британського Парламенту та Трафальгарською площею. Раніше саме тут розміщувалось британське Міністерство оборони та офіс Вінстона Черчилля, коли той працював військовим міністром.