Штаб-квартира Джеймса Бонда пішла з молотка за $54 млн [ Редактировать ]
Штаб-квартиру Джеймса Бонда продали! Розкішні двоповерхові апартаменти у центрі Лондона, відомі як офіс МІ-6 у фільмах про найвідомішого агента ОО7, пішли з молотка!
За зірковий пентхаус анонімний покупець виклав понад 54 мільйони доларів. Будинок знаходиться в Уайтхоллі - урядовому кварталі, між будівлею Британського Парламенту та Трафальгарською площею. Раніше саме тут розміщувалось британське Міністерство оборони та офіс Вінстона Черчилля, коли той працював військовим міністром.
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