На среду, 12 января, Национальный банк Украины установили официальный курс гривны к доллару на уровне 27,50 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь с половиной месяцев.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5093 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 27,4998 гривен за 1 доллар.

Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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