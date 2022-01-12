Сенатор от демократической партии Марк Уорнер подверг критике законопроект о введении новых санкций в отношении "Северного потока-2", который предложил республиканец Тед Круз. Об этом сообщает Bloomberg.

Он также отметил, что скептически относится к российскому проекту.

Марк Уорнер сказала также, что ограничительные меры против газопровода станут предательством интересов Германии со стороны США.

Мне не нравится идея "Северного потока-2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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