По состоянию на среду, 12 января, в "оранжевой" зоне карантина находятся Херсонская и Сумская области. В них продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В этих областях уже три дня подряд ухудшаются COVID-показатели. В Сумской - коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.

Все остальные области находятся в" желтой " зоне.

Читайте также, эксперты заявили о том, что в мире будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, которые будут вытеснять своих "собратьев". "Омикрон" - предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию.

Кроме того, медики назвали 8 первых симптомов штамма коронасирусной инфекции "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях заболевания. Признаки нового штамма возникают в организме примерно на второй день.

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