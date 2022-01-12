Повестка дня заседания правительства 12 января свидетельствует о том, что Кабинет министров планирует принять распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков"

В перечень войдут 30 позиций.

Планируется поручить Государственной службе статистики обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.

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Товары, в отношении которых ежедневно проводится мониторинг цен:

Мука пшеничная высшего сорта

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы

Батон

Хлеб ржано-пшеничный

Крупа гречневая

Крупа овсяная

Пшено

Свинина

Говядина

Птица (тушки куриные)

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)

Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно

Сметана жирностью до 15 процентов включительно

Яйца куриные категории С1

Масло подсолнечное

Сахар кристаллический

Капуста белокочанная

Лук репчатый

Свекла

Морковь

Картофель

Этанол, раствор 96 процентов

Жаропонижающие препараты импортные

Жаропонижающие препараты отечественные

Антибиотики отечественные

Антибиотики импортные

Медицинская маска одноразовая

Бензин марки А-95

Дизельное топливо

Газ сжиженный для автомобилей

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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