Цены товары начнут ежедневно мониторить (список) [ Редактировать ]
Повестка дня заседания правительства 12 января свидетельствует о том, что Кабинет министров планирует принять распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков"
В перечень войдут 30 позиций.
Планируется поручить Государственной службе статистики обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.
Товары, в отношении которых ежедневно проводится мониторинг цен:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
- Батон
- Хлеб ржано-пшеничный
- Крупа гречневая
- Крупа овсяная
- Пшено
- Свинина
- Говядина
- Птица (тушки куриные)
- Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)
- Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно
- Сметана жирностью до 15 процентов включительно
- Яйца куриные категории С1
- Масло подсолнечное
- Сахар кристаллический
- Капуста белокочанная
- Лук репчатый
- Свекла
- Морковь
- Картофель
- Этанол, раствор 96 процентов
- Жаропонижающие препараты импортные
- Жаропонижающие препараты отечественные
- Антибиотики отечественные
- Антибиотики импортные
- Медицинская маска одноразовая
- Бензин марки А-95
- Дизельное топливо
- Газ сжиженный для автомобилей
Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.
Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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