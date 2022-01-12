Американські республіканці планують надати Україні статус "НАТО-плюс" [ Редактировать ]
Оголосити Україну державою "НАТО-плюс" запропонували американські конгресмени від Республіканської партії. Вони планують внести відповідний законопроєкт на розгляд. Статус "НАТО-плюс" полегшить процедуру надання Україні військової та дипломатичної підтримки. Щодо Росії, то її пропонують оголосити державою, яка спонсорує тероризм, і накласти відповідні санкції. Коли саме цей документ розглянуть у Конгресі - наразі не повідомляється.
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Статус "НАТО-плюс" полегшить процедуру надання Україні військової та дипломатичної підтримки. Щодо Росії, то її пропонують оголосити державою, яка спонсорує тероризм.
Во вторник, 11января, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сделал заявление
Ці кошти спрямують на вишкіл та спорядження нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю. Водночас ЗМІ наголошують, що з фінального документа вилучили положення про санкції щодо "Північного потоку-2".
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"В разі агресивних кроків Росії щодо України" (тобто - не обов'язково прямої агресії) Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву.