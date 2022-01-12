Як допомогти людині, яка провалилася під лід: працівники ДСНС влаштували майстер-клас [ Редактировать ]
Як рятувати іншого або врятувати себе?! У Кропивницькому працівники ДСНС влаштували майстер-клас на місцевому ставку. Показали містянам алгоритм дій: як допомогти людині, яка провалилася під лід та як вибратися з води самому.
Рятувальники наголошують: це має знати кожен, а особливо ті, хто зважується вийти на лід.
Ставок у Кропивницькому. Раптово під кригу провалюється рибалка. Як допомогти людині, яка потрапила в крижану воду?
-Тут ви бачите, що рятувальник переповзає, щоб збільшити площу і за допомогою рятувальної дошки намагається достати пострадавшого і потім достають його на берег, можна не тільки за допомогою дошки, можна драбини, також використовується палка, мотузка, даже можуть бути звичайні санчата.
Ігор Спірін, начальник відділення водолазно-рятувальної групи:
Ні в коєм разі не ходить там, бо ти можеш там і опинитись, як ви бачили, що рятувальник повзе. Близько до провалля не підповзать - 5 метрів, ну хоча б три і то вже він хватається, і потім дістаєте.
На березі врятовану людину треба обов'язково перевдягти в сухе і зігріти. І звісно - викликати швидку. А якщо ви самі пішли під лід, а поруч немає нікого? Як вибратися з води?
Володимир Віднічук, водолаз:
Не занурюватись головою під воду намагатись, намагатись на лід піднятися використовуючи руки, потім лягти грудьми, перенести потім ноги і зробити 2-3 оберти, використовуючи максимальну площу тіла, щоб розповсюдити нагрузку по всьому льоду , пересуватися до берега бажано тією самою дорогою, що ми зайшли туди.
Та найголовніше:
Ігор Спірін, начальник відділення водолазно-рятувальної групи:
Не панікувать, єслі злякався, пішов адреналін, запанікував - всьо, в принципі у людини саме головне - це закон самозахисту, ні одна ж людина, коли падає кірпіч не буде стоять, і тут саме головне не запанікувать.
І ці правила повинні знати всі, хто виходить на лід,- кажуть рятувальники.
Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС України в Кіровоградській області:
Особливо небезпечною є крига на початку зими і в кінці зими, вона тоді є особливо крихка і не витримає маси навіть маленької дитини, не говорячи вже про дорослу дитину. Безпечною для людини вважається крига синюватого або зеленуватого кольору товщею 7 см, якщо ми говоримо про групу людей, то товщина має бути не менше 15 см.
Правила поведінки на льоду необхідно розказувати і дітям. Лише за останній місяць у регіоні загинуло двоє хлопчиків, одну дівчинку вдалося врятувати.
Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС України в Кіровоградській області:
Говоріть зі своїми дітьми, розказуйте їм, що виходити на кригу небезпечно, цього робити не можна, ось одна така розмова може зберегти не одне життя.
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