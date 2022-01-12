Центр прогнозирования космической погоды (США) прогнозирует один сильный магнитный всплеск в Украине в этом месяце, который случится 16 января и будет держаться до 17-18 января. Астрологи его оценивают в 4 балла.

В период этой магнитной бури возможны головные боли, чувство тревожности и усталости, проблемы со сном и психологическим состоянием.

Как пережить

Утром делайте тренировки. Это улучшит кровообращение, а также повлияет на уменьшение стресса и зависимости от погоды.

Много ходите. Можете также делать дыхательные упражнения.

Поможет контрастный душ. Изменяйте холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.

Пейте как можно больше жидкости, особенно поможет травяной чай.

Избегайте употребления соленой и жирной пищи, а также алкоголя и кофе в течение 1−2 дней до и после магнитной бури.

Высыпайтесь. Помните, что норма сна у взрослого человека - 8 часов.

Стресс сейчас будет лишним, следите за своим ментальным здоровьем.

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