Магнитные бури в январе: как пережить опасные дни (в ленту) [ Редактировать ]
Центр прогнозирования космической погоды (США) прогнозирует один сильный магнитный всплеск в Украине в этом месяце, который случится 16 января и будет держаться до 17-18 января. Астрологи его оценивают в 4 балла.
В период этой магнитной бури возможны головные боли, чувство тревожности и усталости, проблемы со сном и психологическим состоянием.
Как пережить
- Утром делайте тренировки. Это улучшит кровообращение, а также повлияет на уменьшение стресса и зависимости от погоды.
- Много ходите. Можете также делать дыхательные упражнения.
- Поможет контрастный душ. Изменяйте холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.
- Пейте как можно больше жидкости, особенно поможет травяной чай.
- Избегайте употребления соленой и жирной пищи, а также алкоголя и кофе в течение 1−2 дней до и после магнитной бури.
- Высыпайтесь. Помните, что норма сна у взрослого человека - 8 часов.
- Стресс сейчас будет лишним, следите за своим ментальным здоровьем.
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