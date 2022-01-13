Европейский Союз сейчас работает над шестым пакетом санкций против Беларуси. Его могут утвердить уже в начале весны.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикардд Йозвяк в Twitter.

Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Санкции могут быть приняты и введены в действие в начале весны.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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