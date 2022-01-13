Менше як місяць залишилося до старту зимової Олімпіади в Пекіні - і країна активно готується до відкриття. Вигадали, щоб жителів олімпійського містечка годували роботи.

На презентації, яку влаштували для преси, традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі. А гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом. Зимові ігри китайська столиця прийматиме 4 лютого. На цій Олімпіаді діятимуть суворіші карантинні правила, ніж у Токіо.

Усіх, хто працюватиме і житиме всередині олімпійського селища, від зовнішнього світу ізолюють. Однак на ігри допустять глядачів.