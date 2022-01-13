Жителів "олімпійського" містечка годуватимуть роботи [ Редактировать ]
Менше як місяць залишилося до старту зимової Олімпіади в Пекіні - і країна активно готується до відкриття. Вигадали, щоб жителів олімпійського містечка годували роботи.
На презентації, яку влаштували для преси, традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі. А гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом. Зимові ігри китайська столиця прийматиме 4 лютого. На цій Олімпіаді діятимуть суворіші карантинні правила, ніж у Токіо.
Усіх, хто працюватиме і житиме всередині олімпійського селища, від зовнішнього світу ізолюють. Однак на ігри допустять глядачів.
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На презентації, яку влаштували для преси, традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі. А гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом.
Вигадали, щоб жителів олімпійського містечка годували роботи. Ось як це виглядало на презентації, яку влаштували для преси: традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі.
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