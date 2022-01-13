Чергове загострення на Близькому Сході. Цього разу до запеклих сутичок бедуїнів із поліцією призвели плани ізраїльського уряду засадити лісами Негев - пустельні території, яке арабське населення вважає своїми.

На знак протесту бедуїни насипали брил на залізничні колії. Та закидали камінням правоохоронців. Через це затримали два десятки мітингарів.

Ця ситуація поставила під загрозу уряд країни, який прийшов до влади у червні. Адже представники арабів у коаліції заявили про вихід з більшості, якщо роботи в Негеві не зупинять.