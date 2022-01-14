Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет отношений. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте актера.

Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями - мы расстаемся.

Джейсон Момоа написал, что вместе с супругой решил поделиться этой новостью со всеми, чтобы в дальнейшем они могли жить "честно и достойно".

Любовь между нами продолжается, но будет развиваться в том направлении, в котором захочет. Мы освобождаем друг друга.

Ранее актер рассказывал, что впервые увидел свою будущую жену в 8 лет по телевизору в комедийном сериале "Шоу Косби" (актриса старше Момоа на 12 лет). Встречаться они начали в 2005 году, а в 2017 они поженились.

42-летний Джейсон Момоа и Лиза Боне (54 года) воспитывает двоих детей: 13-летнего сына Накоа-Вулфа и 14-летнюю дочь Лолу. "Аквамен" также является отчимом Зои Кравиц - старшей дочери Боне от предыдущего брака с Ленни Кравицом.

Ранее "Подробности" сообщали, что телеведущая Анастасия Ивлеева подтвердила расставание со своим мужем рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк - ред.).