Таксисты будут устанавливать кассовые аппараты в авто. Их хотят обязать законодательно. Об этом сообщил в интервью глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев агентству "Украинские новости".

Соответствующий законопроект зарегистрируют в конце января.

"Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - отметил он.

По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

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