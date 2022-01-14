Такси в Украине будут ездить с кассовыми аппаратами [ Редактировать ]
Таксисты будут устанавливать кассовые аппараты в авто. Их хотят обязать законодательно. Об этом сообщил в интервью глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев агентству "Украинские новости".
Соответствующий законопроект зарегистрируют в конце января.
"Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - отметил он.
По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.
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