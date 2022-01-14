В пятницу, 14 января в Харьковской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, из них один ребенок.

"14 января в 09:43 поступило сообщение о том, что на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района столкнулись сразу 5 автомобилей: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате ДТП пострадал водитель и 2 пассажиров "ВАЗ 2106".

В частности, среди них 6-тилетняя девочка. Также известно, что ее 26-тилетняя мать вследствие ДТП оказалась зажатой конструкциями авто.

Известно, что с помощью специнструмента женщину деблокировали и передали медикам скорой. Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Напомним, что два дня назад возле поселка Росишки Днепропетровской области прямо во время движения загорелся автобус, который перевозил рабочих одного из местных предприятий. К счастью, никто не пострадал.