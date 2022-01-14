Компания Leica представила новую цифровую камеру M11, которая дополнит линейку M. Об этом сообщается на сайте немецкого производителя оптики.

Новинка получила полнокадровую 60-мегапиксельную CMOS-матрицу BSI с технологией тройного разрешения. Leica M11 оснащена процессором Maestro III, обеспечивающим максимально быструю работу даже на максимальных настройках.

Новый фильтр, блокирующий ИК- и УФ-излучение, в сочетании с поддержкой APO-объективов Leica M позволяет получать высококачественные снимки с максимально естественной цветопередачей.

Leica M11 получила диапазон чувствительности ISO от 64 до 50 000, 15-ступенчатый динамический диапазон и запись изображения с глубиной цвета в 14 бит. Впервые в камерах линейки M доступен многозонный замер экспозиции через дальномерный видоискатель.

Особенностью Leica M11 стал алюминиевый корпус (на 20% легче), лишившийся традиционной нижней панели. Новинка имеет прямой доступ к аккумулятору и SD-карте.

Встроенная память в 64 Гб позволяет сохранять снимки одновременно на два разных носителя. Встроенный аккумулятор на 1800 мАч заряжается через порт USB Type-C, а сам фотоаппарат стал на 64% более энергоэффективным, чем Leica M10.

Продажи Leica M11 начались 13 января 2022 года. Стоимость нового фотоаппарата составит от 250 тыс. грн.

В июне 2021 года "Подробности" сообщали, что Leica представила свой первый смартфон Leitz Phone 1.