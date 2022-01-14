В четверг, 13 января, на украинские ресурсы была совершена кибератака, в связи с чем в Польше выразили глубокую обеспокоенность. Об этом сообщает представитель МИД Польши Лукаш Ясин.

По его словам, Министерство осудило любую деятельность, которая распространяет дезинформацию и нарушает работу государственных институтов.

Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов.

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Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.

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