В Польше сделали заявление о кибератаке против Украины [ Редактировать ]
В четверг, 13 января, на украинские ресурсы была совершена кибератака, в связи с чем в Польше выразили глубокую обеспокоенность. Об этом сообщает представитель МИД Польши Лукаш Ясин.
По его словам, Министерство осудило любую деятельность, которая распространяет дезинформацию и нарушает работу государственных институтов.
Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов.
Читайте также, Министерство иностранных дел Украины осудило недавние кибератаки на министров и депутатов Польши. МИД призвал международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии. В стране выразили солидарность с партнерами из Польши.
Кроме того, в Германии хакерская атака впервые привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт. В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему.
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