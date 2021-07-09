В пятницу, 9 июля, в Министерстве обороны Украины назвали причину неисправности в работе сайта Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-службуа Минобороны.

Веб-портал подвергся кибератаке со стороны российских хакеров.

Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля.

Как рассказали в Минобороны, сегодня российские хакеры атаковали сайт ВМС и разместили на нем фейковые публикации, связанные с учениями Sea Breeze в Черном море.

При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных сил Украины. Имело место временном прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, в свое время использовавшегося для его создания.

В министерстве добавили, что сегодня также были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны.

Сейчас угроза устранена, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты.

Как сообщали "Подробности", 6 июля в результате хакерской атаки несколько часов не работали сайты Офиса президента, СБУ и МВД.