У Євросоюзі ще на пів року продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України.

Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній.

А також унеможливлюють допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт і передавання всіх матеріалів, що стосуються оборони.