Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії [ Редактировать ]
У Євросоюзі ще на пів року продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України.
Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній.
А також унеможливлюють допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт і передавання всіх матеріалів, що стосуються оборони.
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Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
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Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 року - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній.