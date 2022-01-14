У Черкасах волонтери придбали дітям квитки в кінотеатр на свою "ковідну тисячу" [ Редактировать ]
"Ковідну тисячу" на благодійність. У Черкасах волонтери вирішили ощасливити вихованців двох інтернатів - на свою винагороду за вакцинацію благодійники придбали дітям квитки в кінотеатр. Перші шістдесят діток вже відвідали сеанс. Окрім самих квитків волонтерам довелось ще й організувати підвіз школярів в Черкаси, адже обидва заклади розташовані в області. Загалом тут навчається 183 вихованці, тому збір коштів для цієї акції ще триває і волонтери просять долучатися до неї всіх небайдужих.
-Доїхали нормально? - Даааа! Привіт ! Привіт!
Павло Собко, волонтер:
По своїм друзям, по соцмережам вже порозкидали. Люди деякі просто купують сертифікати на цю тисячу, а є люди, які ще не отримали цю тисячу, або ж не робили вакцинацію, а просто тисячу гривень скидали на картки. Плюс , дітей привезти в кінотеатр і не пригостить попкорном - це неправильно, тому теж знайшли кошти. Дякую тим, хто допоміг.
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