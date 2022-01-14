"Ковідну тисячу" на благодійність. У Черкасах волонтери вирішили ощасливити вихованців двох інтернатів - на свою винагороду за вакцинацію благодійники придбали дітям квитки в кінотеатр. Перші шістдесят діток вже відвідали сеанс. Окрім самих квитків волонтерам довелось ще й організувати підвіз школярів в Черкаси, адже обидва заклади розташовані в області. Загалом тут навчається 183 вихованці, тому збір коштів для цієї акції ще триває і волонтери просять долучатися до неї всіх небайдужих.

-Доїхали нормально? - Даааа! Привіт ! Привіт!

Павло Собко, волонтер: